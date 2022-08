PRIMA PAGINA - Gazzetta: “Raspadori-Napoli, occhio ad Allegri"

"Kim promosso e arriva Kepa".

“Raspadori-Napoli, occhio ad Allegri", titola così la Gazzetta dello Sport in prima pagina nell'edizione odierna. Ancora sul Napoli il quotidiano scrive: "Kim promosso e arriva Kepa". Apertura dedicata al Milan, che vince a Marsiglia in amichevole: "E' già Milan". In taglio basso spazio all'intervista esclusiva a Ronaldo il Fenomeno: "Sì, il Diavolo c'è ma sarà una lotta tra Inter e Juve come ai miei tempi".