PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Scappa il Milan, prova di fuga"

“Scappa Milan” titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport. A San Siro nona vittoria, battuto un bel Torino. Prova di fuga: decide Giroud. Il Diavolo soffre e ringrazia il francese - si legge - Juric tiene in mano a lungo il gioco (“la nostra miglior partita) e sfiora il pari. Orgoglio Pioli: dal 1954-55 i rossoneri non partivano così.