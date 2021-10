PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Signora, si cambia. Compleanno Diego con vista Scudetto"

"Signora si cambia" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola in merito alle parole del presidente Agnelli nel corso dell'Assemblea degli Azionisti. "Basta pensare in grande, serve credibilità" ha detto Agnelli cercando di tracciare la nuova via della Juve. Per gennaio due colpi: Vlahovic e Witsel sono le prime scelte. In taglio basso il "compleanno di Maradona con vista Scudetto"

Mou-Pioli che ring - Spazio in taglio laterale al big match di questa giornata di campionato tra Roma e Milan, dove si affrontano lo Special one Josè Mourinho e il Normal one Stefano Pioli.

La svolta degli arbitri: meno rigorini - Spazio in taglio basso all'operato dei direttori di gara: tra i cinque top campionati siamo quello dove si indica di più il dischetto. Già 48 penalty in dieci 10 giornate. Ora l'Aia vuole invertire la tendenza.