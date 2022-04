PRIMA PAGINA - Gazzetta - Spalletti manda in tilt Gasperini: "È il treno giusto"

"Sì, l'Inter c'è". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna.

TuttoNapoli.net

"Sì, l'Inter c'è". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Colpo scudetto dei nerazzurri: Juventus battuta. Decide un rigore battuto due volte da Calhanoglu. Non basta la Signora più bella (traversa e palo). Inzaghi: "Vittoria importante, il club vuole rinnovare". Allegri: "Pensiamo al quarto posto".

Scudetto - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per la lotta al vertice con questo titolo: "Ora tocca al Milan". Stasera i rossoneri di Pioli contro il Bologna, per tornare in vetta, saranno spinti da 70.000 spettatori a San Siro. Spalletti sbanca Bergamo: prova di forza, tre gol e aggancio. Mandato in tilt Gasperini dal tecnico degli Napoli, che non ha dubbi: "Il treno è giusto, è il momento".

Serie A - Spazio anche al nostro campionato nel taglio alto della prima pagina con risultati e classifica dopo il 31esimo turno. Tanti i verdetti che il quotidiano sintetizza in questo titolo: "La Roma è da 10: è quinta da sola. La Fiorentina non molla, ma è furia Empoli". I giallorossi si impongono 1-0 a Marassi contro la Sampdoria, 1-0 al Franchi per i viola: polemiche nel derby toscano per alcune decisioni arbitrali.