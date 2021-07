PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Spalletti show, che frecciata a Totti!"

"Senza paura". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sull'Italia. Gli inglesi ci soffrono: ecco perché possiamo batterli. Conte non ha dubbi: "Gli Azzurri sanno fare tutti, siamo i più completi". Intanto l'Inghilterra agita l'Europeo con il tuffo da rigore.

Milan - Il quotidiano dedica nel taglio basso della prima pagina uno spazio ai rossoneri con il titolo seguente: "Ibra presto in campo. Con lui avrà Giroud (atteso per lunedì)". Il recupero dello svedese procede nel migliore dei modi e intanto arriva l'attaccante francese dal Chelsea con cui recentemente ha vinto la Champions League.

Inter - I nerazzurri trovano spazio nel taglio basso della prima pagina con questo titolo: "Zhang ai soci: il club non è in vendita. Arriva lo sponsor". Il presidente si dimostra subito chiaro con Oaktree ed intanto spunta Socios.com come sponsor. La squadra ha iniziato nella giornata di ieri gli allenamenti agli ordini di Simone Inzaghi.

Roma e Napoli - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina anche per giallorossi e partenopei con il titolo seguente: "Gli artigli di Mou sui nerazzurri. Spalletti da miracolo". Lo Special One fa subito capire che Conte non è paragonabile ad uno come lui per la squadra di Milano. In Campania invece è subito Spalletti show in conferenza stampa dove lancia una frecciatina anche a Totti.

Torino - C'è spazio anche per i granata nel taglio basso della prima pagina con le dichiarazioni del presidente e del nuovo tecnico: "Cairo: 'Ritroveremo lo spirito Toro'. E Juric avvisa Belotti". L'allenatore fa capire al Gallo che se vuole rimanere deve farlo capire con gli atteggiamenti e dimostrarlo sul campo, altrimenti deve far presente la volontà di cambiare aria.