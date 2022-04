PRIMA PAGINA - Gazzetta su Napoli-Roma: "Il derby dei 9"

TuttoNapoli.net

"Il derby vale tutto". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Martedì la sfida di Coppa Italia: in palio la finale e non solo. Inter e Milan, il duello pesa il doppio: chi vince può prendere lo slancio per lo scudetto. Ecco piani, mosse e giocatori-chiave di Inzaghi e Pioli.

C'è spazio anche per il big match di domani nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Prova dei 9". Domani al Maradona Spalletti spera con Osimhen titolare e trascinatore, ma Mourinho ha Abraham che viene dal gol in Conference League.