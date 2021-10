PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Sua altezza il Milan! Napoli-Toro, caccia grossa"

La vittoria del Milan è in prima pagina per la Gazzetta Sportiva, edizione domenicale della rosea, che titola con un eloquente "Sua altezza Milan" anche per fare capire chi si è issato al primo posto in classifica dopo la vittoria di ieri contro il Verona. "Nella ripresa Giroud guida la rimonta, entra anche Ibra". Soddisfatto anche Pioli: "Abbiamo costruito una grande squadra.

Inter perde partita e testa

In basso c'è anche spazio per la sfida che i cugini nerazzurri hanno perso poco prima, nel pomeriggio del campionato di Serie A. Ribaltone Lazio e Inzaghi accusa i suoi perché sono saltati i nervi per il pallone che non viene buttato fuori da Felipe Anderson in occasione del 2-1. "Gioca bene per un'ora, passa ma non chiude, Anderson segna con Dimarco a terra: rissa furiosa".

Juve-Roma, chi scatta

Big match della giornata di domenica è quello fra Allegri e Mourinho, con i due tecnici che però si sono corteggiati nel prepartita, lanciandosi segnali di distensione e di amicizia. Per Allegri Mourinho è un "valore aggiunto", mentre il portoghese promuove il collega - e anche un po' se stesso - con "io e lui, due vincenti".

Napoli-Toro, caccia grossa

Infine nel box di destra c'è spazio anche per la capolista, il Napoli, che vorrebbe regalarsi l'ottava meraviglia contro un Torino che ritrova il proprio capitano Belotti.