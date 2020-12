PRIMA PAGINA - Gazzetta sul caso legato alla Juve: "La Procura chiama Suarez"

"Turbo Inter, urlo Juve". Doppia apertura in prima pagina su La Gazzetta dello Sport, che si dedica agli anticipi e in particolar modo a quelli che hanno visto coinvolte due delle favorite per lo scudetto, almeno sulla carta. L'Inter ha vinto senza troppi problemi contro il Bologna con una partita fatta di solidità e cinismo, nel segno di Hakimi. La Juventus vince il derby con il Torino in rimonta con i colpi di testa di McKennie e Bonucci. Deludenti le prove di CR7 e Dybala. "La Procura chiama Suarez", si legge ancora in prima pagina sulla Rosea, che si sofferma anche sul caso legato ai bianconeri e a Paratici soprattutto.