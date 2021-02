PRIMA PAGINA - Gazzetta sul derby (anche delle panchine): "Pippo sfida Ringhio"

"Pippo sfida Ringhio". E' questo il titolo che utilizza La Gazzetta dello Sport per parlare anche in prima pagina del derby in programma stasera tra Napoli e Benevento. Spazio poi a tutto il resto, a cominciare dalla Juve. Non basta il solito Cristiano Ronaldo, la Juventus non va oltre l'1-1 sul campo dell'Hellas Verona e frena la sua risalita verso la vetta. Vincendo oggi l'Inter volerebbe a +10 sui bianconeri ed è proprio su questo tema che si sofferma La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Rabbia CR7. Conte, sei da +10", il titolo della Rosea.