PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Tentazione Ibrahimovic, vuole esserci col Napoli"

"La Juve ci prova, l'Inter ci crede". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Volata per lo scudetto, la Signora punta alla grande rimonta. I gol di Vlahovic, la difesa blindata, il calendario favorevole. I bianconeri non si nascondono più. Dybala: "Per il titolo noi ci siamo". Oggi i nerazzurri contro la Salernitana per andare in testa. Inzaghi si affida a Lautaro-Dzeko per tornare a segnare. Intanto Daniele Adani è convinto: "Max ha la forza per vincerle tutte. Può farcela".

Milan - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per i rossoneri con il titolo seguente: "Tentazione Ibrahimovic". Lo svedese è fuori dal 23 gennaio, ma tenta il recupero per la sfida scudetto: a Napoli per giocare almeno qualche minuto. Spalletti-Pioli, pari in tutto: chi indovina la mossa giusta?

Sassuolo - Spazio anche per i neroverdi nel taglio basso della prima pagina con questo titolo: "La coppia d'oro". Berardi-Raspadori, l'intesa che fa felice anche Mancini in vista degli spareggi Mondiali che dovrà giocare l'Italia. Reti e assist, il duo della squadra di Dionisi è il migliore.