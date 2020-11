PRIMA PAGINA - Gazzetta titola: "Napoli-Milan, pesi massimi. Un duello da scudetto!"

Centimetri, chili, fisicità. Napoli-Milan sarà anche la partita dei "Pesi massimi", come scrive in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Stasera Rino Gattuso ritroverà i suoi vecchi amici rossoneri, a partire da Zlatan Ibrahimovic in campo fino a Daniele Bonera che siederà in panchina. E la partita si deciderà - si legge - anche sul ring del centrocampo con Bakayoko da un lato e Kessié dall'altro, "un duello da scudetto", scrive il quotidiano rosa.