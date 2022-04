PRIMA PAGINA - Il Roma: "Napoli, primo test scudetto. A Bergamo senza Osimhen"

Il Napoli è chiamato ad un match difficile oggi sul campo dell'Atalanta, il primo test di aprile per rimanere in lotta per lo Scudetto.

TuttoNapoli.net © foto di Pierpaolo Matrone Il Napoli è chiamato ad un match difficile oggi sul campo dell'Atalanta, il primo test di aprile per rimanere in lotta per lo Scudetto. A sostenerlo è anche Il Roma, che in prima pagina titola così: "Napoli, primo test scudetto. A Bergamo senza Osimhen".