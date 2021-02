PRIMA PAGINA - Tuttosport: "1.000.000.000! Inter, ecco l'offerta"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con le parole di Sir Alex Ferguson su Cristiano Ronaldo: "Giocherà fino a 40 anni". In taglio alto spazio alle difficoltà economiche in casa Inter e alla cessione della società nerazzurra: "1.000.000.000! Inter, ecco l'offerta". Sulla destra spazio al Torino e alla parole del presidente Cairo sul rinnovo di Belotti: "Rinnovo Belotti? Spero lui sia convinto".