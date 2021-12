PRIMA PAGINA - Tuttosport: "2 sorpassi"

L'Inter supera il Milan e va in testa alla classifica, l'Atalanta supera il Napoli e si porta al terzo posto. "2 sorpassi", titola Tuttosport nell'edizione di oggi in prima pagina. Apertura dedicata al doppio evento di oggi che riguarda Torino, l'assegnazione del Goldenboy e il sorteggio degli ottavi di Champions per la Juventus: "Che giornata!". Di spalla spazio alla vittoria del Torino sul Bologna: "Con Juric si gode".