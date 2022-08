PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Addio al gigante Garella"

"Portiere dell'impossibile e personaggio inimitabile, aveva vinto due scudetti con Verona e Napoli".

Napoli e Verona piangono la scomparsa di Claudia Garella, nell'edizione odierna Tuttosport titola in prima pagina: "Addio al gigante Garella. Aveva 67 anni. Portiere dell'impossibile e personaggio inimitabile, aveva vinto due scudetti con Verona e Napoli". Mercato Juventus in apertura: "Juve, Depay+Paredes: Juve arriviamo!". In taglio basso spazio alla prima di campionato: "Si inizia con Milan e Inter!".