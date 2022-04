E' questa l’apertura di Tuttosport che apre con l’intervista a Franck Ribery

“Vlahovic nuovo Lewa”, è questa l’apertura di Tuttosport che apre con l’intervista a Franck Ribery. In taglio alto spazio alle italiane in Europa in taglio alto: "Sempre Eurodea. Roma, incubo norvegese". E in vista di Torino-Milan: "Bremer 'Così fermo il Diavolo'".