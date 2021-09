PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con la Juve: "Allegria in casa"

"Allegria in casa", apre così Tuttosport in prima pagina per presentare la sfida di mezzogiorno della Juventus contro la Sampdoria. I bianconeri saranno poi impegnati con il Chelsea. In taglio alto si parla del gol di Daniel Maldini contro lo Spezia: "Dinastia Milan" e del pari di San Siro tra l'Inter e l'Atalanta: "Inter stop. Che Dea!". In spalla spazio al Torino: "Juric perde Pjaca, allarme attacco".