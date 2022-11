PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con le parole di Danilo: "La vera Juve nei loro occhi"

"La vera Juve nei loro occhi". Titola così di spalla d’edizione odierna di Tuttosport che apre con le parole di Danilo su Fagioli e Miretti.

"La vera Juve nei loro occhi". Titola così di spalla d’edizione odierna di Tuttosport che apre con le parole di Danilo su Fagioli e Miretti. In spalla spazio al Torino e al mercato di gennaio: "Luvumbo jolly Toro". In taglio basso si parla delle romane in Europa League: "Roma, atto di forza. Lazio retrocessa".