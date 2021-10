PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con le parole di Marchisio: "Chiesa, sei la Juve"

Tuttosport dedica l’apertura all'intervista a Claudio Marchisio: "Chiesa, sei la Juve. Federico è l'unico che abbia dato la scossa alla squadra, ma anche Dybala ha dimostrato di poter diventare un vero leader dei bianconeri". In taglio alto la la maxi clausola rescissoria presente nel nuovo contratto di Pedri: "Pedri, 1 miliardo. Che derby con Gavi per il Golden Boy". In basso l'appello di Eraldo Pecci: "Aprite il Filadelfia, il Toro è della gente"