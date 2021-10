PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Cancelliamo Ronaldo"

"Cancelliamo Ronaldo", Tuttosport nell'edizione di oggi riporta in prima pagina le parole di Bonucci alla vigilia della sfida di stasera contro lo Zenit San Pietroburgo: "Dimentichiamo gli anni di CR7 e torniamo a giocare da squadra". In taglio alto spazio alle gare di Milan e Inter in Champions: "Milan, adesso è dura. Dzeko sceriffo Inter". Di spalla spazio al calciomercato: "Piace a Napoli, Milan e Inter. Attento Toro, blinda Bremer!"