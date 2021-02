PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Cavani, Red Devil a tempo: Napoli nel cuore"

Nell'edizione di oggi in prima pagina Tuttosport titola apre con la vittoria a San Siro della Juventus nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter: "CR7, goduria Juve!". In alto spazio agli eccellenti calciatori in scandenza a giugno, tra i quali c'è Edinson Cavani: "Red Devil a tempo: Napoli nel cuore". Al centro spazio al tampone sbagliato del difensore dell'Atalanta che affronterà il Napoli stasera: "Che errore! Romero mai stato positivo".