PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Che brutta fine"

"L'esultanza del belga (da cacciare prima per un fallaccio su Gatti) scatena il finimondo: rosso a Big Rom, al colombiano e Handanovic".

Tuttosport, apre in prima pagina con il burrascoso finale di Juve-Inter di Coppa Italia: "Che brutta fine. L'esultanza del belga (da cacciare prima per un fallaccio su Gatti) scatena il finimondo: rosso a Big Rom, al colombiano e Handanovic". In taglio basso spazio al Torino: "Sanabria l'anti-Belotti". In taglio centrale spazio alla decisione sulla 'carta Covisoc': "L'avvocato Spallone: 'Dal Consiglio di Stato assist alla Juve'".