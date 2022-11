PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Con Rabiot si rimonta"

"Un gran gol di testa e un assist per Giroud (doppietta prima del 4-1 di Mbappé) ribaltano l'Australia che aveva spaventato i campion del mondo".

"Con Rabiot si rimonta", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione odierna. "Un gran gol di testa e un assist per Giroud (doppietta prima del 4-1 di Mbappé) ribaltano l'Australia che aveva spaventato i campion del mondo". In taglio alto l'addio di Ronaldo allo United: "CR7 è libero! Ora Usa o sceicchi". Di spalla spazio al clamoroso ko dell'Argentina contro l'Arabia Saudita: "Renard d'Arabia: Argentina choc, incubo Messi: "Devastati".