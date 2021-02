PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Dea scippata. Dybala, quando torni?"

"Dea scippata!" è il titolo che apre l'edizione odierna di Tuttosport. Atalanta eroica in Champions, ma penalizzata da un arbitro "disastroso": dopo soli diciotto minuti Stieler caccia Freuler anziché ammonirlo. Solo nel finale il Real Madrid piega i nerazzurri con Mendy. Grande prova dei ragazzi di Gasperini, che mastica amaro: "Quel rosso, una follia".

Torino - "Toro, stop sacrosanto", si legge invece in taglio alto. Il quotidiano dà spazio in apertura alle dichiarazioni del professor Di Perri: "Con otto positivi, giusto fermare i granata". Per la Lazio si deciderà lunedì.

Femminile - "Meravigliose!", titola sempre in taglio alto il quotidiano. La Nazionale Femminile batte Israele con un roboante dodici a zero e guadagna il pass per Euro 2022.

Juventus - Di spalla c'è spazio anche per un tema caldo in casa bianconera: "Dybala, quando torni?". Il blitz a Barcellona della Joya dal professor Cugat non ha sciolto i dubbi di Andrea Pirlo. L'argentino è fuori dal dieci gennaio e sconfortato per il ginocchio che non guarisce.

Milan - "Pioli: Sanremo farà bene a Ibra", si legge infine in taglio basso. Il tecnico rossonero smorza le polemiche, Milan in campo questa sera con la Stella Rossa per rialzare la testa. Di scena anche Roma e Napoli, con Gattuso che assicura: "Siamo ancora vivi".