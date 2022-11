PRIMA PAGINA - Tuttosport dedica giusto un rigo al Napoli: "Fa 11 di fila e vola a +11"

Tuttosport di questa mattina apre in prima pagina con un'intervista al doppio ex della sfida del giorno, ovvero Paolo Di Canio.

© foto di pietro.lazzerini

Tuttosport di questa mattina apre in prima pagina con un'intervista al doppio ex della sfida del giorno, ovvero Paolo Di Canio: "Juve per Allegri non per Sarri". L'ex attaccante ora opinionista di Sky Sport ha dichiarato: "Allenare la Lazio è un'altra cosa. Max ha svoltato con Rabiot e smettendola con le tiritere". Piccolo spazio dedicato anche al Napoli: "Il Napoli fa 11 di fila e vola a +11".