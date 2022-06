PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Di Maria, ultima chiamata"

"La Juve ha fretta di definire le prime operazioni di mercato: a breve la risposta dell'argentino, cresce l'ottimismo".

"Di Maria, ultima chiamata", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi. La Juve ha fretta di definire le prime operazioni di mercato: a breve la risposta dell'argentino, cresce l'ottimismo. In taglio alto spazio alla Nazionale che pareggia con l'Inghilterra in Nations League: "L'Italia giovane non tradisce". Di spalla il caso Belotti, con l'attaccante che non ha ancora rinnovato: "Toro-Belotti, i retroscena".