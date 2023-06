"In apertura spazio al mercato delle Juventus: "Cuore Rabiot. Euforia Weah".

“E' ultimatum per Giuntoli", titola così Tuttosport in prima pagina nell'edizione odierna. In apertura spazio al mercato delle Juventus: "Cuore Rabiot. Euforia Weah". Di spalla spazio alla nuova avventura di Andrea Pirlo: "Samp, nuovo esame per il Maestro".