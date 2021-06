PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Gattuso al Tottenham da Paratici”

“Gattuso al Tottenham da Paratici”. Titola così Tuttosport in prima pagina: "Dalla rottura con Commisso all'intesa con gli Spurs. Fiorentina su Italiano". Al centro spazio all'Italia, sempre più seguita e che sta alimentando sempre più la passione degli italiani: "Boom Italia". In taglio alto spazio alla Danimarca e a Christian Eriksen, mentre di spalla si parla dell'Alessandria, promosso in Serie B dopo 46 anni.