PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Gestacci, tensioni. Il Napoli è inquieto”

“Gestacci, tensioni. Il Napoli è inquieto”. Titola così in basso l’edizione odierna di Tuttosport. "Politano contro i tifosi rossoneri. E la contestazione a De Laurentiis divide. Per la Champions si cambia". In taglio alto il quotidiano richiama le dichiarazioni del presidente della UEFA: "È la vendetta di Ceferin". Spazio anche all'intervista in esclusiva di Federico Bernardeschi alla vigilia di Juventus-Inter. Nel taglio alto, spazio al pareggio del Torino contro il Sassuolo. In basso, spazio alla questione del rinnovo di Leao.