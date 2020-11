PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Ibra da scudetto. Grande Sassuolo"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: "CR2022". Nei giorni scorsi si era vociferato di un possibile addio del campione portoghese a fine stagione, ma a spegnere tutte le voci ci pensa l'agente di CR7, Mendes: "Cristiano batterà tanti altri record". Non ha nessuna intenzione di lasciare la Juventus prima della fine del suo contratto, nel giugno 2022. E' stato letteralmente stregato da Pirlo e a Torino si sente a casa.

Ibra da scudetto. Grande Sassuolo - Domenica di Serie A che restituisce due grandi certezze: il Milan di Ibra continua a volare, imponendosi 3 a 1 sul Napoli, ed il Sassuolo non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ora le speranze del Milan sono tutte per gli esami medici a cui verrà sottoposto Ibra, uscito nel finale per un problema muscolare.