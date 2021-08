PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Il sabato della Joya”

Tuttosport dedica l'apertura a Paulo Dybala e al suo futuro in maglia bianconera: “Il sabato della Joya. Dopodomani terzo vertice tra la Juve e l'agente di Dybala: intesa sempre più probabile. Domani invece può essere il giorno decisivo per l'arrivo di Locatelli". In alto spazio al mercato del Milan: "Florenzi ha deciso: vuole solo il Milan". Si parla anche del Torino con Juric ancora senza colpi di mercato e dell'Inter che ha chiuso l'affare Dzeko.