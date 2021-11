PRIMA PAGINA - Tuttosport: "In Champions è un'altra Juve"

"In Champions è un'altra Juve", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi. "Gol e spettacolo. Doppio Dybala, poi Chiesa e Morata: Zenit travolto. Centrati gli ottavi, confermato il primo posto". In taglio alto spazio al pari in Champion tra Alalanta e Manchester United: "Solo Ronaldo ferma la Dea". Di spalla spazio alle sfide di oggi di Milan ed Inter contro porto e Sheriff: "Fantasia Brahim per l'Euro speranza". "Dzeko e Lautaro: è la notte degli sceriffi".