PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Inter di rigore, rabbia Allegri"

Nell'edizione di oggi Tuttosport apre in prima pagina con l'Inter che batte nella finale di Coppa Italia la Juventus: "Inter di rigore, rabbia Allegri. Finale di Coppa Italia ad altissima tensione: due penalty per i nerazzurri che dopo 11 anni conquistano il trofeo ai supplementari (4-2). Max furioso con la panchina di Inzaghi: espulso". In taglio basso spazio al mercato in casa Torino: "Singo: no del Toro ai 25 milioni di Conte".