PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Inter show, crisi Milan"

"Dimarco, Dzeko, Lautaro: la Supercoppa è nerazzurra per la 7ª volta. Inzaghi da record: 4 su 4. Pioli: è buio pesto".

Tuttosport, nell'edizione odierna, titola in taglio alto in prima pagina: "Inter show, crisi Milan. Dimarco, Dzeko, Lautaro: la Supercoppa è nerazzurra per la 7ª volta. Inzaghi da record: 4 su 4. Pioli: è buio pesto". In apertura spazio alla nuova dirigenza della Juventus: "Siamo sempre la Juve". Di spalla il mercato del Torino: "Toro-Milinkovic, rinnovo a rischio. E riecco Cragno". In taglio basso spazio al ritorno di Nicola sulla panchina della Salernitana: "Retromarcia e imbarazzzi. Rimane Nicola".