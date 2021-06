“Juve: CR7, deciditi!”. Tuttosport apre in prima pagina con il futuro di Cristiano Ronaldo in maglia Juventus. In taglio alto, spazio alle manovre di mercato delle due milanesi: "Raspadori, stretta Inter", "Kaio Jorge, scatto Milan". Sulla sinistra l'abolizione da parte della Uefa del gol in trasferta in Europa.