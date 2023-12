PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, è come con Conte"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre con un'intervista ad Alessio, vice dell'allenatore di Conte in bianconero.

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre con un'intervista ad Alessio, vice dell'allenatore di Conte in bianconero: "Juve, è come con Conte". In taglio basso spazio a Duvan Zapata: "Innamorato dei tifosi del Torino". Sempre in taglio basso spazio anche a Bellingham: "Il mondo applaude Golden Bellingham".