PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, gli occhi su Singo e Maehle!"

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con i possibili colpi di mercato della Juventus per gennaio: "Juve, gli occhi su Singo e Maehle! Nel casting per rinforzare le fasce entrano anche gli esterni di Toro e Atalanta: operazioni possibili a gennaio". A centro pagina il gesto della Germania a Qatar 2022 prima del ko col Giappone: "Germania, il gesto e la censura 'Sui diritti umani non si tratta'". Nel box in basso spazio alla goleada della Spagna contro il Costarica: "Gavi Golden gol. Sinfonia Spagna".