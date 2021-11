PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Juve, Inter, Milan: grandi manovre!”

Tuttosport dedica l’apertura al mercato delle milanesi e della Juventus e alle mosse di queste tre squadre in vista di gennaio: “Juve, Inter, Milan: grandi manovre! Pressing Zakaria. Priorità Brozovic. Pioli 2023: firma d'oro". In basso i successi europei di Lazio e Roma: "Immobile e Abraham, che notte! Lazio: 3-0 a Mosca e ottavi. Roma: 4-0 con lo Zorya". In taglio alto spazio al Torino: "Sanabria e Gallo i nostri eroi".