PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve lo vuoi Pogba?"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con le dichiarazioni di Mino Raiola: "Juve lo vuoi Pogba? Paul piace a tutti, anche mio nipote di 5 anni gli troverebbe una squadra". In alto spazio alle gare della Nazionale maggiore di stasera e a quella vinta ieri dall' Under 21: "Under poker! Italia con la Dea. In Lituania Mancini lancia subito Toloi e Pessina".