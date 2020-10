PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve-Napoli: rissa politica"

"Juve-Napoli: rissa politica". Titola così in prima pagina oggi Tuttosport, nel dettaglio si legge: "Niente calcio allo Stadium: si va verso il 3-0 a tavolino. Caos fra Governo, Lega, e Asl napoletane". In alto spazio alle vittorie in campionato di Atalanta e Milan, a punteggio pieno in testa alla classifica: "Dea e Milan in fuga".