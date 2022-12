PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Juve sotto assedio”

“Juve sotto assedio”. Titola così l’edizione odierna di Tuttosport

“Juve sotto assedio”. Titola così l’edizione odierna di Tuttosport. "Anche l'UEFA apre un'indagine per potenziali violazioni del Fair Play finanziario. Ma il Gip dell'inchiesta torinese offre un assist ai bianconeri: sulle plsuvalenze possibile buona fede". Di spalla le parole di Cairo: "Talenti per Juric". In taglio basso spazio al Mondiale con l'eliminazione della Germania e del Belgio e il passaggio agli ottavi di Giappone, Spagna, Marocco e Croazia.