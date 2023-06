PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve-Uefa, aria di patto"

"Rinuncia alla Conference, pendenze sanate: si lavora a un'intesa".

"Juve-Uefa, aria di patto", apre così in prima pagina Tuttosport nell'edizione odierna. "Rinuncia alla Conference, pendenze sanate: si lavora a un'intesa". A centro pagina e più in basso spazio anche al mercato di Juve e Milan: "Weah vede bianconero". "Milan, in arrivo Thuram". Più in basso la questione dei diritti tv: "'Diritti tv? offerti meno di 600 milioni'. Lo sostiene De Laurentiis".