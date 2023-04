PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, Vlahovic non è in crisi"

In taglio alto spazio alla vittoria dell'Inter contro il Benfica: "Inter, giù il cappello".

"Juve, Vlahovic non è in crisi". Apre con le dichiarazioni del ds dello Sporting Lisbona in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi. In taglio alto spazio alla vittoria dell'Inter contro il Benfica: "Inter, giù il cappello". A centro pagina spazio al Torino: "Buongiorno, Toro. E' l'ora del rinnovo".