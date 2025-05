Settore ospiti per i napoletani? Quanti posti sarebbero disponibili: l'ipotesi

I 28mila biglietti per i tifosi del Napoli per la gara col Cagliari sono stati venduti nel giro di pochi minuti con 500mila tifosi sul web in fila come scrive quest'oggi il Corriere dello Sport. Solo 28mila perché 22mila sono gli abbonati. Ora la speranza è di vedere aperto il settore ospiti per altri 4mila tifosi come accadde nel 2023 per la sfida alla Salernitana. Ne parla proprio il quotidiano oggi in edicola.

