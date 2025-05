Da Cagliari: “Rivalità trentennale col Napoli, la sfida del Maradona ha un sapore speciale”

Come riportato da La Nuova Sardegna, il Cagliari, già salvo dopo il 3-0 al Venezia, si prepara ad affrontare il Napoli nell’ultima giornata di campionato, decisiva per l’assegnazione dello scudetto.

Ma per i tifosi rossoblù, la sfida del "Maradona" ha un sapore speciale: è l’occasione per vendicare lo smacco del 1997, quando al San Paolo, in un clima ostile, il Cagliari perse lo spareggio salvezza contro il Piacenza e retrocesse in B. La rivalità affonda le radici anche nel discusso trasferimento di Fonseca e nei suoi gesti provocatori. Più recente l’episodio dello striscione offensivo dei tifosi napoletani nel settembre 2024 con lo striscione esposto all'arrivo in nave: "A caccia di pecore".