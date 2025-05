Retroscena Conte: potrebbe vedere Napoli-Cagliari da postazione inedita

Antonio Conte venerdì sera non sarà in panchina contro il Cagliari per il rosso di Parma e dunque la squalifica. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, a guidare la squadra, come a Bologna, ci sarà Cristian Stellini, il suo vice. Imbattuto in campionato al posto del boss tra Serie A e Premier: sette vittorie e un pareggio (al Dall’Ara) contro il Bologna: 1-1.

"Conte, di norma, dovrebbe coordinare le operazioni dal dirigibile in cima alla tribuna stampa del Maradona: dovrebbe, certo, ma potrebbe anche scegliere una postazione differente come è già accaduto in passato con altri colleghi. Conta poco. Conta che sarà comunque Conte: vicino o lontano, i suoi sanno come si fa".