Tuttosport - Inter, Scudetto buttato: troppe occasioni perse e tanti rimpianti

L'edizione odierna di Tuttosport lo definisce come uno Scudetto "buttato", l'Inter lo ha avuto più volte in mano in questa stagione nonostante il Napoli sia stato maggiormente al primo posto nel corso dell'annata. Ma nelle giornate clou per prendere il largo e per operare il sorpasso, la squadra di Simone Inzaghi ha gettato alle ortiche le grandi occasioni.

Non mancano i rimpianti ma anche quelle partite pareggiate dopo situazioni di vantaggio, come del resto anche contro la Lazio. Poi ci sono i dati, i numeri rispetto allo scorso anno dove arrivò lo Scudetto della seconda stella. Sono ben quindici i punti in meno in campionato, allora l'Inter dominò in lungo ed in largo ed in tutti i dati. Quest'anno la musica è cambiata in negativo e il Napoli assapora lo Scudetto ad una giornata dal termine.