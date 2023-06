PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Kulusevski 30mln. Poi Parisi e Frattesi"

"Juve, accordo col Tottenham e soldi in arrivo".

Nell'edizione odierna Tuttosport apre in prima pagina con il mercato della Juventus: "Kulusevski 30 milioni. Poi Parisi e Frattesi. Juve, accordo col Tottenham e soldi in arrivo". Di spalla spazio ai diritti tv: "Tre in finale nelle coppe. Ma nessuno ci vuole in tv". In taglio basso il mercato del Torino: "Toro, incontro per Praet".