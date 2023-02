PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Kvara-Osimhen, il Napoli gode e vede il titolo"

Apertura dedicata alla vittoria della Juventus contro la Fiorentina: "Cattivissima Juve".

"Kvara-Osimhen, il Napoli gode e vede il titolo", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi. Apertura dedicata alla vittoria della Juventus contro la Fiorentina: "Cattivissima Juve". In taglio basso spazio al Torino, con la situazione dei giocatori in prestito: "C'è un Toro intero da riscattare".