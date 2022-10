“L’esorcista”. E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con la Juventus

“L’esorcista”. E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con la Juventus: "Allegri al primo bivio sceglie Vlahovic dall'inizio, Milik parte dalla panchina nella bolgia di Haifa". In spalla spazio al Milan: "Chelsea ti facciamo Blues". In taglio basso l'infortunio di Dybala in casa Roma e il poker della Lazio alla Fiorentina.